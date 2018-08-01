«Девальвация гривны нужна для наполнения госбюджета Украины»

Киев, , 13:56 — REGNUM Украинская власть с 2014 года планомерно наполняет бюджет, в первую очередь, за счет инфляции и роста курса доллара, заявил 31 июля в эфире телеканала NewsONE политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

«Девальвация — это попытка наполнять бюджет, чтобы хоть как-то выплачивать зарплаты и пенсии и что-то повышать. При этом удерживают страну от некоего социального взрыва», — отметил эксперт.

Корнейчук напомнил, как до т.н. «евромайдана-2014» все политики и власть переживали, чтобы ни в коем случае не было скачка доллара — «потому что если доллар начинает расти, то люди начинают нервничать, и это вызывает недовольство властью».

«Мы увидели, что эта власть с 2014 года в три раза девальвировала гривну — гривна с 8 стала 26−27 грн. за доллар. Не было никаких акций протеста. Люди это восприняли спокойно, как и повышение тарифов на газ в 10 раз. Девальвация гривны была проведена искусственно. Это было одним из требований Международного валютного фонда. На это требование мы добровольно согласились для получения кредитных траншей», — резюмировал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд для выплаты Киеву очередного транша кредита требует от Украины в очередной раз резко повысить тарифы на газ для населения.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года, согласно официальным данным, составил 9,78 млрд грн.