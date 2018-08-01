«КрымТЭЦ» нарастит мощность в 2018 году

Симферополь, , 13:46 — REGNUM Компания «КрымТЭЦ» планирует в 2019 году увеличить мощность Симферопольской электростанции с 86 до 300 МВт, потратив на это порядка 20 млрд рублей. Об этом 1 августа журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

По его словам, на первом этапе мощность увеличат на 160−180 МВт за счёт установки новых энергоблоков, также планируется модернизировать оборудование Симферопольской станции.

«По предварительным оценкам, на это понадобится 20 млрд рублей. Бюджетных средств мы не привлекаем», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в крымском курортном городе Саки строители сдали первую очередь новой электростанции. Согласно проекту, новая электростанция будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию с низкой себестоимостью, что позволит существенно снизить стоимость отопления для населения.