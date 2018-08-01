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«КрымТЭЦ» нарастит мощность в 2018 году

Экономика

Для трёхкратного роста продуктивности Симферопольской электростанции потратят около 20 млрд рублей

«КрымТЭЦ» нарастит мощность в 2018 году
ЛЭП

Симферополь, 1 августа 2018, 13:46 — REGNUM  Компания «КрымТЭЦ» планирует в 2019 году увеличить мощность Симферопольской электростанции с 86 до 300 МВт, потратив на это порядка 20 млрд рублей. Об этом 1 августа журналистам сообщил гендиректор компании «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

По его словам, на первом этапе мощность увеличат на 160−180 МВт за счёт установки новых энергоблоков, также планируется модернизировать оборудование Симферопольской станции.

«По предварительным оценкам, на это понадобится 20 млрд рублей. Бюджетных средств мы не привлекаем», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в крымском курортном городе Саки строители сдали первую очередь новой электростанции. Согласно проекту, новая электростанция будет генерировать не только электрическую, но и тепловую энергию с низкой себестоимостью, что позволит существенно снизить стоимость отопления для населения.

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Энергетика
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