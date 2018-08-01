Цензурных слов нет: на Алтае считают убытки от ещё не собранного урожая

Барнаул, , 13:53 — REGNUM Уборочная кампания в Алтайском крае еще далека до завершения, а закупочная цена на урожай уже сформирована и особого оптимизма не внушает. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил фермер из Ребрихинского района Владимир Жданов.

По его словам, за тонну пшеницы 3−4 класса он рассчитывал получить 7−8 тысяч рублей, но традиционные закупщики уже сообщили, что готовы заплатить от 6,5 до 7,5 рублей за тонну. То же самое наблюдается по просу и ячменю. Первую культуру продать можно будет по цене от 6 тысяч рублей за тонну (а не 7−8 тысяч рублей, как рассчитывал фермер), а что касается ячменя, то он и вовсе обесценился: вместо планируемых 7 тысяч рублей за тонну, его готовы покупать по цене 5,5 тысяч рублей за тонну.

«В приведённый мной расчёт заложена рентабельность в 35−40%. Но если продавать урожай придётся по озвученным партнёрами ценам, то мой убыток будет составлять от 70 копеек до 1,5 рублей с тонны. Где власти? Почему не следят за ценообразованием регуляторы? Не исключаю, что переработчики уже собрались и договорились о ценах. А нам так никто и не помог.

Где согласительная комиссия? Где отыскать хоть какой-то смысл введения ЧС из-за переувлажнения почвы? Режим отменили, когда впору было кричать SOS из-за засухи. Где обещанные компенсации за рост цен на дизтопливо? Опять одни обещания. Ситуация с финансами у фермеров просто аховая. Не надейтесь, что кто-то из нас, столкнувшись с таким равнодушием, пойдёт на губернаторские выборы, — цензурных слов нет», — не сдержался Владимир Жданов.

Напомним, в 2018 году яровой сев в Алтайском крае проведён на площади 4,5 млн га. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 3,2 млн га, из них яровой пшеницей — 1,8 млн га. Посевная площадь подсолнечника превысила 630 тыс. га, сахарной свеклы — 23 тыс. га, рапса ярового — 126 тыс. га, сои — 107 тыс. га. При этом по сравнению с 2017 годом, площади под соей и рапсом увеличены в 2,5 раза, под подсолнечником — на 15%. В 2017 году регион получил внушительный урожай — более 5 миллионов тонн зерна, но рухнувшие цены почему-то никак не повлияли на стоимость булки хлеба и других мучных продуктов. В 2018 году и синоптики и эксперты говорят о значительном снижении производства зерновых в России из-за засухи в Крыму и весеннего наводнения в Сибири. Так почему цена пшеницы вновь имеет мало общего с реальной, конъюнктурной?

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Как уже сообщало ИА REGNUM, значительное падение цен на зерновые урожая 2017 года российские власти объясняли кризисом перепроизводства и заявляли об отсутствии надобности проведения зерновых интервенций, когда цена на пшеницу упала ниже себестоимости (пшеницу 3 класса закупали по цене 4,5−5 тысяч рублей за тонну). Этим в полной мере воспользовались перекупщики и владельцы портов.

Особенно заметна разница покупки и продажи российской пшеницы на внутреннем рынке и при экспорте зарубеж сейчас: котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.07.2018 составила 199,4 доллара США/т ( на 19.07.2018 — 182 доллара США/т).

Вкупе с другими правительственными недоработками — взлетевшими вследствие недосмотра ФАС и Минтопэнерго ценами на бензин и увеличением НДС, алтайские фермеры не исключают подготовки к протестным акциям.

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