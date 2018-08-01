Себе в ущерб: украинские эксперты критикуют новые санкции Киева против РФ

Киев, , 13:44 — REGNUM Украинские эксперты призывают официальный Киев руководствоваться в первую очередь национальными экономическими интересами при вводе новых санкций против России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 31 июля украинское министерство по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» сообщило, что правительство Украины и совет национальной безопасности и обороны рассмотрят проект распоряжения о вводе санкций в отношении 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. В этот же день президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза относительно санкций против компаний, которые причастны к строительству моста.

«Когда наше правительство поддерживает санкционную политику в отношении России, мы иногда наступаем на грабли, на собственные национальные интересы», — заявил сегодня, 1 августа, в эфире телеканала NewsONE политолог-международник Павел Рудяков.

По словам эксперта, так, в частности, было с запретом импорта российских минеральных удобрений для украинского аграрного комплекса — «от этого пострадали наши же аграрии».

«Всё взаимосвязано. Мы не молчим… Но тут надо руководствоваться не тем, что делает ЕС или США — это, безусловно, важно, поскольку мы партнеры и они поддерживают нас — но надо исходить из собственных национальных интересов. У нас с этим время от времени возникают проблемы. Нужно заботиться о своих национальных интересах и экономических связях, смотря в сторону ЕС. У нас экономика не настолько мощная, как в Европе», — добавил Рудяков.