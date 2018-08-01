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В МВФ порекомендовали Узбекистану повысить цены на энергоносители

Экономика

Постепенное повышение цен на энергоносители может увеличить уровень инфляции на 4 процентных пункта

Ташкент, 1 августа 2018, 13:43 — REGNUM  Специалисты МВФ рекомендуют Узбекистану постепенно повышать тарифы на энергоносители для повышения окупаемости затрат государственных предприятий, сообщает 1 августа издание «Подробно.uz».

В МВФ отметили, что государственные предприятия, занятые в производстве энергоносителей, несут убытки в связи с растущими расходами на сырье. Специалисты международной финансовой организации также считают, что регулируемые цены не позволяют определить дефицит ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, миссия МВФ посетила Узбекистан с 17 по 26 июля. Специалисты отметили, что налоговая реформа в республике позволит создать новые рабочие места за счет расширения налоговой базы и снижения нагрузок на трудовые ресурсы.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ одобрил налоговую реформу в Узбекистане

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Экономика Узбекистана
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