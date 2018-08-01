«Мощная» промышленность Украины: вдоль дорог — уничтоженные предприятия

Киев, , 13:32 — REGNUM Правительство Украины не утвердило реальную программу развития экономики и отечественной промышленности. В стране закрыты многие промышленные предприятия и заводы. Об этом 1 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил политический эксперт Александр Мусиенко.

«Я езжу по Украине и вижу уничтоженные предприятия вдоль дорог. Думаешь, о каком поднятии национальной экономики говорит правительство? На другом фоне — поля, засеянные подсолнухом, рапсом или кукурузой — сырьем, которое просто вывозят. Его не перерабатывают. Нет правительственной программы по реальному возрождению промышленности, индустриального сектора, по стимулированию среднего и малого товаропроизводителя. На сегодняшний день не понятно, за счет чего в этих условиях можно запускать экономику, чтобы она работала? Приоритеты расставлены неправильно даже для аграрной страны», — сказал Мусиенко.

Он прогнозирует, что в ближайшее время на Украине вырастут цены на топливо и на продукты питания.

«Я не думаю, что значительно, но будут подниматься», — уточнил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что промышленное производство на Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года, тогда как в мае этого к маю прошлого года — на 2,9%. В целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства на Украине составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.