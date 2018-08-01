Среда, 1 Августа 2018 года
15:14:46 МСК

Ростовский губернатор хочет построить «Летящий мост» для болельщиков

Экономика

Переправа, по словам Василия Голубева, должна соединить стадион и парк «Левобережный»

Ростов-на-Дону, 1 августа 2018, 13:34 — REGNUM  Пока городские власти предлагают построить подземные пешеходные переходы для зрителей стадиона «Ростов-Арена», губернатор Ростовской области Василий Голубев запланировал создать «Летящий мост» для болельщиков.

«Я задумал построить мост для болельщиков через улицу Левобережную — от зоны стоянок у стадиона до входа в новый парк. И даже название ему придумал — «Летящий мост», — цитирует главу региона «Коммерсант».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв заявил о необходимости построить подземные переходы с южной и северной стороны стадиона. Это поможет, по мнению чиновников, избежать давки до и после проведения массовых мероприятий.

Читайте по теме: Давка после матча на «Ростов-Арене» заставила чиновников задуматься

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить