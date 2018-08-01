Ростовский губернатор хочет построить «Летящий мост» для болельщиков

Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM Пока городские власти предлагают построить подземные пешеходные переходы для зрителей стадиона «Ростов-Арена», губернатор Ростовской области Василий Голубев запланировал создать «Летящий мост» для болельщиков.

«Я задумал построить мост для болельщиков через улицу Левобережную — от зоны стоянок у стадиона до входа в новый парк. И даже название ему придумал — «Летящий мост», — цитирует главу региона «Коммерсант».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв заявил о необходимости построить подземные переходы с южной и северной стороны стадиона. Это поможет, по мнению чиновников, избежать давки до и после проведения массовых мероприятий.

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