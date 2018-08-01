«Ростов-Арену» будут содержать за счёт федерального бюджета

Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM До 2020 года стадион «Ростов-Арена» будет полностью содержаться за счёт средств федерального бюджета, с 2020 по 2023 годы оплату 5% расходов возьмет на себя регион. До конца 2018 года будет определён подрядчик, который разработает бизнес-план по выводу футбольной арены на рентабельность к 2023 году. Об этом заявил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Согласно концепции наследия ЧМ-2018, «Ростов-Арена» будет передана в собственность Ростовской области в 2019 году. В настоящее время объект адаптируют к требованиям Российского футбольного союза, а также к режиму наследия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов-Арена» в основном будет использоваться в качестве домашнего стадиона для футбольного клуба «Ростов». 28 июля объект уже принял первый матч РФПЛ. Жёлто-синие одержали победу над грозненским «Ахматом» (1:0). Всего в текущем сезоне в Ростове-на-Дону планируется 15 игр.

Также здесь будут проводить массовые мероприятия, концерты, фестивали. Одно из запланированных событий — концерт рэпера Басты 23 сентября.