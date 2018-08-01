«Государство не от хорошей жизни повышает пенсионный возраст»

Элиста, , 13:12 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — это вынужденный шаг для государства, но необходимый, поскольку число работающих сокращается, а число пенсионеров увеличивается, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Общественной палаты Республики Калмыкия, почетный гражданин Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры, ветеран труда Иван Басангов.

Но вместе с тем, по его мнению, надо предусмотреть какие-то льготы для тех людей, для которых предпенсионный возраст удлиняется, особенно это касается учителей. Их надо поддержать санаторно-курортным лечением. В Калмыкии существуют проблемы у учителей — дети нервные и учителя к пенсионному возрасту становятся психами.

«В целом народ в Калмыкии народ поддерживает предложение правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Особенно болезненно эту инициативу воспринимают люди предпенсионного возраста, которым осталось 2−3 года до пенсии. Повышение пенсионного возраста меры вынужденная, но нужная. Государство не от хорошей жизни идет на этот шаг, потому деньги кончаются и чем дальше, тем будет труднее», — высказал свое мнение Басангов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»