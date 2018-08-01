Молодые курганцы стремятся покинуть регион

Курган, , 13:21 — REGNUM Треть жителей Зауралья готовы в поиске работы переехать в другой город. Причём стремятся в поисках интересной работы покинуть регион жители Кургана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании HeadHunter Урал.

Из шадринцев, опубликовавших резюме на рекрутинговом ресурсе, готовы уехать из города 17%, и лишь 5% жителей Далматово готовы покинуть родные пенаты.

Соискатели из Курганской области готовы перехать в Тюмень, Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург и Челябинск. В Кургане ищут вакансии жители региона из малых городов и сельской местности. Причём более мобильны в поисках работы мужчины и люди в возрасте до 30 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миграционная убыль в Курганской области превалирует над естественной. За январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года миграция из Зауралья выросла на 63,9% и составила 2,7 тыс. человек.

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