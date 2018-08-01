Минтранс РФ: дорогу между Джубгой и Сочи строить дорого и сложно

Москва, , 13:07 — REGNUM Предварительные технические и финансовые оценки проекта реконструкции автотрассы между Джубгой и Сочи показали, что данный «чрезвычайно капиталоёмкий проект» в настоящее время реализовывать нецелесообразно. Об этом сообщили 1 августа в Минтрансе России.

По данным ведомства, осуществить проект приблизительной стоимостью 1,6 трлн рублей будет крайне сложно технически, поскольку для этого придётся вывести часть участков железной дороги с побережья.

«На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны», — подчеркнули в Министерстве транспорта РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня в Минтрансе РФ поддержали предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Грозного в Краснодар. От такой дороги можно получить мультипликативный эффект для развития всех отраслей в регионах Юга России и Северного Кавказа, заявил заместитель министра транспорта Алан Лушников.

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