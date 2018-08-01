«Нафтогаз Украины» и власти Киева временно договорились о поставках газа

Киев, , 12:53 — REGNUM Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и мэр Киева Виталий Кличко урегулировали спор по газу, сообщает 1 августа «112 Украина».

Согласно сообщению, стороны договорились, что столица Украины временно закупит газ у стороннего поставщика в объеме, достаточном для бесперебойной работы киевских ТЭЦ. Тем не менее киевская администрация и «Нафтогаз» продолжают переговоры по поводу преемственности долгов «Киевэнерго». Отмечается, что в правительстве Украины и администрации президента Украины порекомендовали сторонами пойти на мировую.

Напомним, ранее киевская администрация передала теплосети от компании «Киевэнерго» фирме «Киевтеплоэнерго», а долги — не передала. «Нафтогаз» требует, чтобы преемственность долгов сохранялась, и отказывается поставлять газ до урегулирования вопроса.

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