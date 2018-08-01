В августе нефть не выйдет из коридора $70–80

Москва, , 12:32 — REGNUM Август станет продолжением экономических и политических изменений в мире, причем переход в острую фазу весьма вероятен к концу месяца. Глобальные игроки меняют сам подход к цене нефти, и цены на нее меняются на один или более долларов уже ежедневно. Как и ранее в 2018 году, на котировки влияют больше политические причины, в корне которых, конечно, остаются экономические, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«К сожалению, политика в стоимости барреля занимает все большее место, и коридор в $70−80 может измениться к его верхней части уже в 20-х числах месяца. Сделка ОПЕК+ многое дала странам — экспортерам нефти, но США создают торговые конфликты для основных потребителей углеводородов, и изменения в товарообороте влияют на настроения участников рынка больше, чем поставки оттуда сланцевых ресурсов», — пояснил эксперт.

Что касается внутренних торгов, то иностранные инвесторы продолжают переводить средства в американский фондовый рынок, поэтому волатильность на российских площадках до конца месяца будет снижаться. В то же время на первый план выйдет хорошая отчетность экспортеров углеводородов, и такие новости позволят укрепиться ценам у отметки $80. Конечно, основные поставщики новостей и изменений будут также оставаться извне, но предпосылок для резких скачков не предвидится.

«Традиционный августовский «забег» участников рынка, которые выйдут на него в конце месяца, ожидаемо приведет к коррекции цен за баррель, но возможность кризиса в Европе и США не приведет к падению цен на нефть, а поддержит котировки и даст время переложиться в другие активы. Основной коридор на месяц остается в тех же позициях — $70−80, невзирая на кратковременные прорывы верхней границы из-за продолжения развития нестабильности в Иране, Венесуэле и Саудовской Аравии», — считает Друщляк.

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