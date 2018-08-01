«Метрострой» Петербурга объяснил «ошибкой» иски к нему по «Зенит-Арене»

Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в суд на последнего по времени генерального подрядчика строительства стадиона на Крестовском острове — ОАО «Метрострой» — с целью взыскать 2,86 млрд рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в строительной компании, речь идет сразу о четырех исках на четыре контракта.

При этом в «Метрострое» называют исковые заявления лишь формальностью. «Все работы по контрактам выполнены, деньги потрачены в полном объеме, но что касается бумажной работы в приеме-передаче работ, то здесь, к сожалению, есть уже системная ошибка», — пояснили в компании.

«Метрострой» не берется предсказать, когда эта ошибка будет устранена. Загвоздки с приемкой-передачей работ начались еще при передаче объекта от предыдущего генподрядчика, компании «Трансстрой», к новому — «Метрострою».

"Там были проблемы, где-то работа была начата, мы ее заканчивали, были дефекты, которые пришлось устранять, непросто определить, на кого следует записать эти работы — на «Трансстрой» или «Метрострой», — привели пример в компании.

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Напомним, стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу. Он появился в западной части Крестовского острова. Строительство заняло вместо двух лет десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей.

Правительство Петербурга расторгло контракт с генподрядчиком «Трансстрой-СПб» в июле 2016 года, заявив, что недовольно сроками сдачи и качеством работ. По мнению Смольного, после выхода с объекта «Трансстрой» остался должен бюджету в совокупности 5 млрд рублей, так что было подано сразу несколько исков к компаниям группы «Трансстрой».

Сейчас три иска находятся в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти на общую сумму почти в 3,5 млрд рублей, один — в Арбитражном суде Москвы на сумму около 900 млн рублей.

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Кроме того, в июне в Смольнинский районый суд было передано уголовное дело о хищениях при возведении стадиона. Бывший вице-губернатор города Марат Оганесян полностью признал свою вину в преступном сговоре с целью хищения.

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