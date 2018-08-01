Август для рубля – период изменений

Москва, , 12:24 — REGNUM Августовские котировки отечественной валюты имеют много причин для изменений, но общие цифры остаются умеренно негативными. Каждый год конец лета становится временем, когда небольшое количество событий и инвесторов приводит весь рынок в движение, из-за чего возвращающиеся на рынок участники торгов подхватывают тренд и усиливают изменения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационный центр «Эшфорд» Роберт Алоян.

«На этот месяц долговременными становятся несколько факторов — сохранение ключевой ставки на уровне 7,25% годовых, серьезное влияние на поведение нерезидентов в отношении покупок ОФЗ, а также продолжение политики удержания рубля в оговоренных ранее рамках. Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в 3,5−4% в конце 2018 года и временное превышение годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с увеличением НДС», — пояснил эксперт.

Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность развития внешних условий. Банк России считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году. Что касается иностранных участников рынка, то они наращивали свои позиции в ОФЗ в возрастающих объемах, а теперь этот тренд изменился на обратный. Участники рынка продолжают замещать потери США от вывода многих стран своих ЗВР и несут свои капиталы под повышенную ставку гособлигаций (трэжерис).

«В итоге ожидаемое падение рынков осенью будет купироваться снова за счет ослабления рубля российским правительством, поэтому август отечественная валюта проведет в ожидании снижения у границ верхнего коридора в районе 63 рублей за доллар. В конце месяца валюта может выйти из границ, но процесс будет быстро приведен к обычному состоянию, если глобальные рынки скорректируются позднее», — считает Алоян.

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