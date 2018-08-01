Повышение НДС в РФ назвали бессмысленным и вредным шагом

Москва, , 12:31 — REGNUM Повышение НДС не только не даст реального увеличения доходов государственного бюджета, но и нанесёт вред российской экономике, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. Об этом он заявил 1 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса, показавшего, что 80% крупных компаний повысят цены на свою продукцию после того, как в РФ вырастет НДС.

«Повышение НДС — это шаг столь же бессмысленный, сколь и вредный, — считает Бузгалин. — Бессмысленный потому, что он не повысит доходов госбюджета вследствие изменения политики выплаты налогов корпорациями, а тем более — малым и средним бизнесом. Учитывая сложившуюся ситуацию, скорее всего, чисто денежный эффект будет очень небольшим. А вред будет, так как это вызовет рост цен, причем очень неравномерный».

Кроме того, экономист предположил, что это будет дестимулирующий шаг для российского бизнеса.

«Я никогда не был сторонником либеральных идей типа «как можно меньше налогов — как можно лучше для бизнеса, и вся экономика расцветёт», но бессмысленное фискальное давление на бизнес — это тоже не путь решения проблемы, — добавил Бузгалин. — Задача состоит в проведении селективного государственного регулирования в рамках как минимум среднесрочных программ и активной промышленной политики. Проще говоря, налоги должны очень существенно варьироваться в зависимости от того, что делает предприятие, частное оно или государственное».

По мнению Бузгалина, повышение налогов само по себе при как бы свободной рыночной экономике бизнес несколько тормозит, а людей обременит дополнительными обязательствами, хотя с их благосостоянием в РФ дела обстоят не лучшим образом.

«Иными словами, повышение НДС — это достаточно бессмысленная мера, которая не вписывается ни в логику дирижистов (дирижизм — политика активного вмешательства государства в управление экономикой, — прим. ИА REGNUM ), таких как Бузгалин, ни в логику либералов, — сказал экономист. — Поэтому я её понять вообще не могу».

Напомним, что результаты опроса, проведённого для РБК Институтом Адизеса, показали, что 80% крупных компаний повысят цены на свою продукцию вслед за ростом налога на добавленную стоимость (НДС).

Опрос провели с 26 июня по 26 июля. В нём участвовали 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса.

Также отметим, что 28 июля Совет Федерации РФ одобрил закон о повышении НДС с 18% до 20%. Закон вступит в действие с 1 января 2019 года.

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