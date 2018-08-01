Закон о самозанятых: что государство даст им взамен

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Государство предлагает самозанятым легализацию, но, ожидая получить от них деньги, ничего не предлагает взамен: следовательно, значительная часть самозанятых будет уклоняться от легализации в такой форме, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 1 августа, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Ранее в Министерстве труда сообщили, что ведомство разрабатывает новый закон, который будет регулировать деятельность самозанятых граждан. Они будут выведены из-под действия Трудового кодекса. Сейчас законопроект обсуждают сотрудники заинтересованных министерств.

Никто не сомневается в том, что для любой деятельности, в том числе и для самозанятых, должны существовать правила. Однако у представителей этой части рынка труда возникает справедливый вопрос: а зачем нам эта легализация, если в результате мы будем государству должны, а оно нам — нет?

Государство нужно для того, чтобы вопросы решались проще и эффективнее. Но в данном случае мы видим дорогу с односторонним движением. От самозанятых ждут налогов или сборов, но ничего не предлагают взамен. Поэтому возникает убеждение, что правительству эта легализация самозанятых нужна не ради самозанятых, а просто ради того, чтобы найти еще немного денег.

Такой подход напоминает анекдот: в Государственную думу внесли законопроект о том, что «россияне должны хорошо жить». На стадии второго чтения были внесены поправки, и законопроект стал гласить: «россияне должны жить». В итоговой же версии текст закона звучал так: «россияне должны».