В Крыму «Комета» вышла в первый коммерческий рейс

Симферополь, , 12:11 — REGNUM Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» отправилось в первый коммерческий рейс между Севастополем и Ялтой. Заняты все пассажирские места, сообщает 1 августа «Крыминформ».

«Комета» вышла в рейс по расписанию, она дойдет из Севастополя до Ялты и вернется обратно. В сутки судно будет совершать два таких рейса в обоих направлениях. Все билеты раскуплены до 4 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Севастополе при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялся первый запуск скоростного судна. «Комета» способна взять на борт 120 пассажиров и развить скорость около 65 км/час. Управляют судном пять человек.

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