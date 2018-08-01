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В Крыму «Комета» вышла в первый коммерческий рейс

Экономика

Все билеты раскуплены до 4 августа

В Крыму «Комета» вышла в первый коммерческий рейс
Иллюстрация: Vympel-rybinsk.ru
Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М»

Симферополь, 1 августа 2018, 12:11 — REGNUM  Скоростное судно на подводных крыльях «Комета 120М» отправилось в первый коммерческий рейс между Севастополем и Ялтой. Заняты все пассажирские места, сообщает 1 августа «Крыминформ».

«Комета» вышла в рейс по расписанию, она дойдет из Севастополя до Ялты и вернется обратно. В сутки судно будет совершать два таких рейса в обоих направлениях. Все билеты раскуплены до 4 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Севастополе при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялся первый запуск скоростного судна. «Комета» способна взять на борт 120 пассажиров и развить скорость около 65 км/час. Управляют судном пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев запустил скоростную «Комету» из Севастополя в Ялту

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