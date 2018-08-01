Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста не совсем позитивное. Людям, которые планировали выйти на пенсию, придётся работать дольше, а они к этому оказались не подготовлены, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник организационно-информационного сектора Комитета по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга Елена Любская.

«Можно повышать пенсионный возраст, но не так резко. Также острый вопрос — почему для женщин такая дискриминация — повышение на восемь лет больше, чем мужчинам. Женщина всю жизнь занята — занимается и семье, и работает, и ведет общественную деятельность, нагрузка большая. Выход на пенсию для неё и заслуженный отдых, и прибавка к семейному бюджету», — полагает эксперт.

Кроме того, после 55 лет женщины начинают больше болеть и далеко не простудными заболеваниями, а более серьезными. Для работодателей ничего хорошего не будет, когда работники зрелого возраста начнут постоянно посещать врачей и сидеть на больничных. Опять же природа говорит, что в возрасте 55−60 лет женщина становится не такой здоровой, потому что у нее кончается репродуктивный период и наступает достаточно серьезный климактерический возраст.

«Повышать пенсионный возраст нужно, но не стоит это делать резко, надо плавно в течение, например, пяти лет, потихоньку добавлять по 1−2 года. Тогда для людей это будет более безболезненно», — высказал свое мнение Любская.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»