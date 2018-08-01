Юг Москвы страдает от недостатка объектов уличной торговли?

Москва, , 12:02 — REGNUM Около 700 предпринимателей претендовали на право вести торговлю в нестационарных торговых объектах на улицах Москвы. Об этом заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства первого августа. По словам главы департамента, в среднем на лот претендовали по шесть-семь участников.

Самыми востребованными округами среди предпринимателей, специализирующихся на нестационарной торговле, стали ЮЗАО и ЮАО.

«За право торговли в 114 уличных НТО боролись 689 участников по итогам аукционов с начала 2018 года. Любопытно, что самая высокая конкуренция наблюдалась не в центральном районе, а на юге столицы. На киоски в Северном Орехово-Борисово и в районе Царицыно по улице Кантемировская претендовали по 14 участников», — сообщил он.

Второе место по числу претендентов разделили киоски возле метро «Алексеевская» и «Краснопресненская» — здесь за право вести торговлю боролись по 13 участников. В среднем итоговая стоимость одного квадратного метра составила 4,6 тыс. рублей. Победители получают возможность заключить договор с фиксированной ставкой аренды сроком на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам экспертов, после реформы уличной торговли стал заметен дефицит объектов НТО в спальных районах Москвы. В особенности это касается наиболее востребованных направлений: киосков «Мороженое», «Овощи и фрукты», «Цветы» и «Хлеб».

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