Адыгея готова обеспечить страну адыгейским сыром

Майкоп, , 11:48 — REGNUM Производители адыгейского сыра, работающие в Республике Адыгея, готовы полностью обеспечить потребности российского рынка в продукции. Об этом 27 июля на заседании Союза производителей адыгейского сыра сообщил председатель организации Мурат Тлюстангелов.

Отметим, что в январе 2018 года Верховный суд России вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование названия «Адыгейский сыр». Производить этот продукт имеют право только предприятия республики. Недавно исключительное право на использование наименование места происхождения товара «Сыр Адыгейский» зарегистрировано в государственном реестре Роспантента под №74. Таким образом, продукция под именованием «Сыр Адыгейский», выпущенная не на территории Республики Адыгея, считает контрафактной.

В то же время ряд производителей молочной продукции из других регионов заявили о намерении оспорить данное решение: оппоненты заявляют, в частности. о том, что адыгейские производители не смогут удовлетворить потребности потребителей, что грозит исчезновением адыгейского сыра с прилавков магазинов. Однако, как было заявлено на заседании Союза производителей адыгейского сыра, такие заявления безосновательны.

«Мы готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется около 10−12 тыс. тонн адыгейского сыра. Мощности предприятий Адыгеи позволяют производить и больше, если будет запрос рынка. Для этого есть и мощности, и сырье. Так, в 2017 году всеми категориями хозяйств Адыгеи было произведено почти 122 тыс. тонн. Из него можно произвести 13 тыс. тонн адыгейского сыра. И наращивание производства молока продолжается. Более того, сегодня идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать перспективные потребности молзаводов сырьем», — цитирует Мурата Тлюстангелова «АиФ Адыгея».

По данным, которые были озвучены на заседании, только в этом году адыгейские производители сыра увеличили объемы продукции на 30%, причем это не предел: до конца года рост производства прогнозируется еще на 10−12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн.

«При необходимости мы можем и скорректировать планы в сторону увеличения производства. Но пока очереди покупателей у ворот предприятий Адыгеи, производящих адыгейский сыр не стоят», — сказал Тлюстангелов.

Отметим, что сыр адыгейский изготавливается из высококачественного натурального молока собственного производства, высокотехнологичное упаковочное оборудование позволяет сохранить качество продукта на длительный срок, а значит — доставлять в самые разные регионы страны. На сыр адыгейский, отправляемый на экспорт (в частности, в Германию), получен сертификат соответствия качеству ЕС. Экспертами Евросоюза высоко оценена вся производственная цепочка.

«С 2012 года мы поставляем сыр в Германию. Сейчас рассматриваются возможности организации поставок в ОАЭ, в частности, совсем недавно, в начале июля, Адыгею посетило руководство компании «Аль Фаладж». Они отметили не только вкус выпускаемой в республике молочной продукции, но и её высокие качественные характеристики. Стороны предметно обсудили перспективы сотрудничества», — отметил Мурат Тлюстангелов.