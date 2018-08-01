Порошенко похвастался растущим экспортом в Канаду

Киев, , 11:40 — REGNUM На 37% увеличился экспорт с Украины в Канаду за пять месяцев 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 августа «Укрфинмор».

По его словам, в 2017 году Украина нарастила экспорт товаров и услуг в Канаду на 74%. Порошенко связал рост экспорта с созданием зоны свободной торговли между двумя странами.

Напомним, в первом полугодии Украина снизила экспорт сельскохозяйственных товаров на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, за указанный период было экспортировано $8,6 млрд — это более 37% от общего экспорта Украины. В 2017 году украинские сельхозпроизводители продали за рубеж товаров на $17,8 млрд.

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