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Порошенко похвастался растущим экспортом в Канаду

Экономика

По словам президента Украины, в 2017 году экспорт вырос на 74%

Киев, 1 августа 2018, 11:40 — REGNUM  На 37% увеличился экспорт с Украины в Канаду за пять месяцев 2018 года, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 1 августа «Укрфинмор».

По его словам, в 2017 году Украина нарастила экспорт товаров и услуг в Канаду на 74%. Порошенко связал рост экспорта с созданием зоны свободной торговли между двумя странами.

Напомним, в первом полугодии Украина снизила экспорт сельскохозяйственных товаров на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, за указанный период было экспортировано $8,6 млрд — это более 37% от общего экспорта Украины. В 2017 году украинские сельхозпроизводители продали за рубеж товаров на $17,8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине снизился экспорт сельскохозяйственной продукции

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