Александр Удодов создает новый облик подмосковного ретейла

Москва, , 11:35 — REGNUM Бизнесмен Александр Удодов продвигает в Подмосковье торговые центры, используя современные тенденции в архитектуре и передовые проектировочные решения, отмечают эксперты. Примером такой стратегии является ТРЦ «Атлас», открытый в октябре 2015 года в микрорайоне Дубки Одинцовского района рядом с Можайским шоссе. Разработкой концепции торгового центра занималось известное российское проектное бюро с западными принципами работы UNK project, которое проектировало в том числе штаб-квартиру «Газпромбанка», павильон «Росатом» на ВДНХ, ЖК «СколковоКлаб», ресторан «Олимп» в Лужниках, международный аэропорт «Симферополь», ЖК «Голландский квартал».

«Для нас важно быть на пике современных мировых тенденций ретейла, — рассказал Александр Удодов. — Мы уверены, что, развивая региональные торговые центры, подобные «Атласу», мы задаем новые стандарты качества на этом рынке».

Для «Атласа» был разработан узнаваемый дизайн-код, который применяется для всех подмосковных проектов Александра Удодова. Он состоит из нескольких основных элементов. Первый — это выступающий вперед навес, частично накрывающий эксплуатируемую крышу, что придает визуальную обтекаемость зданию. Второй — оформление фасада рядом тонких, наклоненных в разные стороны колонн, на которые опирается навес кровли. Третий — использование для оформления здания перфорированных кассет трех цветов — сиреневый, оранжевый, белый — в лаконичной цветовой гамме.

Александр Удодов известен как крупный девелопер, ему принадлежат торговые галереи «Гименей» и «Якиманка, 26» в Москве, несколько торговых центров в Московской и Калужской областях. Бизнесмен владеет группой компаний Aforra Group, которая оказывает полный спектр услуг в сфере девелопмента. C 2015 г. Удодов совместно с партнерами реализует крупный импортозамещающий проект по тепличному производству шампиньонов в Курской области «Грибная радуга». В сентябре этого года Александр Удодов заканчивает строительство новой бальнеологической здравницы «Термы» в Белореченском районе Краснодарского края.