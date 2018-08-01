От взломов криптобирж чаще всего страдали жители США, РФ и Китая — эксперты

Москва, , 11:32 — REGNUM Чаще всего жертвами кибератак в 2016 и 2017 годах становились пользователи криптобирж из России, Соединённых Штатов и Китая. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB, работающей в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений.

Отмечается, что с 2016 по 2017 год количество утечек учетных данных пользователей криптовалютных бирж увеличилось выросло на 369% (в 4,69 раза).

«США, Россия и Китай — три страны, в которых зарегистрированные пользователи чаще других становились жертвами кибератак», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня нападению киберпреступников подверглась одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи — Bithumb. В результате атаки хакерам удалось украсть криптовалюты на $32 млн в долларовом эквиваленте. Неделей ранее была взломана биржа Coinrail, тогда хакеры похитили $37 млн.

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