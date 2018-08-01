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В Чечне уничтожено из-за засухи до 40% посевов зерновых

Экономика

Аграрии уже не рассчитывают получить такой рекордный урожай, как в 2017 году

В Чечне уничтожено из-за засухи до 40% посевов зерновых
Григорий Мясоедов. Молебен во время засухи. 1880

Грозный, 1 августа 2018, 11:24 — REGNUM  Сильная жара в Чечне, вызвавшая засуху, уничтожила урожай на площади до 40% от общей посевной. Погибли посевы подсолнечника, овса, ячменя, кукурузы и сахарной свеклы на площади более 100 гектаров. Ущерб понесли как сельскохозяйственные организации, так и крестьянско-фермерские хозяйства республики, заявил директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений минсельхоза Чечни Мохмад Шамурзаев.

Власти региона констатируют значительное снижение урожая по сравнению с 2017 годом и рассчитывают на возмещение ущерба сельхозпроизводителям, нанесенного засухой. В настоящее время все материалы переданы в Минсельхоз РФ для решения этого вопроса, отметил чиновник.

Отметим, всего в Чечне в 2018 году было засеяно зерновыми и овощными культурами более 262 тыс. гектаров. Уже собран урожай с площади 110 тыс. гектаров. Валовой сбор составил 268,7 тыс. тонн при урожайности 24,3 ц/га. В 2017 году общий валовой сбор зерна в Чечне составил почти 424 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, урожай 2017 года в Чечне признали рекордным. Валовой сбор зерновых был выполнен на 160,4%. Как отметил глава минсельхоза РЧ, такого урожая не собирали за всю историю республики. При этом непогода заставила поволноваться сельхозпрозводителей и в 2017 году. Сильные дожди весной и летняя засуха серьезно повредили посевы во многих хозяйствах республики.

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