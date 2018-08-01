Трудовой кодекс минус самозанятые: а как же гражданские права?

Москва, , 11:26 — REGNUM Выведение граждан, относящихся к категории самозанятых, из-под действия норм Трудового кодекса напрямую связано со стремлением государства вернуть на легальный рынок труда миллионы трудоспособных, но «потерянных» граждан России.

По сути, новый законопроект Министерства труда РФ — это попытка «выдавить» с серого трудового рынка тех работников, кто хоть и работал нелегально, но всё-же получал минимальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. В случае принятия поправок, у нянь, репетиторов, уборщиц и других категорий трудящихся появляется риск стать совершенно бесправным самозанятым. Во всяком случае, основатель школы реальной политики Константин Емешин полагает, что в данном случае имеет место наслоение отрасли «Трудового права» на другие виды прав гражданина.

«Поэтому здесь безусловно нужна дискуссия юристов: где кончаются трудовые права и начинаются иные гражданские права», — подчеркнул эксперт.

К тому же, напомним, что разобраться в термине «самозанятые» не так-то просто, потому что разные государственные органы его по-разному его толкуют.

«Самозанятое население — это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными предпринимателями», — говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Если исходить из этого толкования, то самозанятые должны платить за себя налоги и взносы. Однако в Налоговом кодексе РФ самого слова «самозанятые» нет, но на сайте ФНС РФ можно встретить информацю, где сказано, что «самозанятые граждане в течение двух лет не платят ни взносы за себя, ни налоги».

В толковании налоговиков, к самозанятым лицам относятся те, кто лично оказывает услуги физическим лицам для личных и домашних нужд; кто не зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей; кто получает доход самостоятельно, вне трудовых отношений; кто не использует наемный труд.

По мнению юристов, которых цитирует сайт «Всё для ИП», неразрешимость ситуации и сложность вывода миллионов граждан из тени вызвана не только стремлением избежать уплаты налогов, но и объективными причинами: высоким уровнем безработицы; финансовой нагрузкой на работодателей по выплате страховых взносов, из-за чего они стремятся нанимать нелегальных работников или доплачивать зарплату в конвертах; значительными суммами обязательных фиксированных взносов ИП за себя (в 2018 году — минимум 32 385 рублей), которые надо платить, даже если дохода от бизнеса нет; постоянным изменением пенсионного законодательства и отсутствием гарантии достойной пенсии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство труда РФ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовало проект поправок, которые в случае принятия, выведут самозанятых граждан из-под действия трудового законодательства. Речь идёт о такой работе, при которой трудовые отношения не оформляются.

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