Авиакомпании Air France-KLM нанесен ущерб из-за забастовок

Париж, , 10:58 — REGNUM Авиакомпания Air France-KLM пострадала от весенних забастовок, стоимость которых оценивается в 335 млн евро, но голландско-французская компания сумела остаться в плюсе благодаря устойчивому спросу на пассажирские перевозки, сообщает агентство France Presse.

Компания сообщила о чистой прибыли в размере 109 млн евро за период с апреля по июнь 2018 года, которая резко сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за второй квартал 2017 года составила 593 млн евро.

Напомним, что двух недельная забастовка авиакомпании с февраля по июнь привела к отставке в мае главного исполнительного директора Жан-Марка Янаяка. Его преемник должен быть назначен в сентябре.