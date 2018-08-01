Готовьтесь к пробкам? В Воронеже улицу Шишкова продлят до Тимирязева

Воронеж, , 10:53 — REGNUM В Воронеже планируют построить новую автодорогу — она соединит перегруженную сегодня улицу Шишкова в Коминтерновском районе с улицей Тимирязева в Центральном районе. Таким образом, власти рассчитывают перераспределить транспортные потоки и решить проблему заторов на Шишкова.

По информации РИА «Воронеж», проект новой дороги должен быть подготовлен ко второй половине 2019 года, сейчас готовится техзадание на разработку документации. Известно, что финансироваться разработка проекта будет за счет бюджета, а также — за счет компаний, строивших жилые кварталы на Шишкова.

Как сообщало ИА REGNUM, на заторы на Шишкова и прилегающих улицах, в новом микрорайоне Воронежа, воронежцы жалуются регулярно в течение нескольких лет. В мае 2018 года представление мэру Воронежа с требованием принять меры по улучшению пропускной способности автодорог в районе улицы Шишкова внесла прокуратура города.

Строительство дороги, которая должна связать улицы Шишкова и Тимирязева, анонсировали еще в 2015 году. Сама улица Тимирязева проходит через микрорайон СХИ, выходит на улицу Ломоносова, через нее идут все транспортные потоки в сторону центральной части города, Левобережного и Железнодорожного районов. В последние годы в этом микрорайоне также ведется активная застройка. Несколько лет назад улицы Тимирязева и параллельную ей Ломоносова реконструировали, однако в будние дни в часы пик здесь по-прежнему систематически образуются заторы.