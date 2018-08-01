Более половины долгов по зарплате в Поволжье приходится на три региона

Нижний Новгород, , 10:52 — REGNUM В Приволжском федеральном округе просроченные долги по зарплате выросли и на начало июля превысили 147,6 млн рублей. Более половины задолженности приходится на три региона округа — Кировскую область, Чувашию и Саратовскую область. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Поволжье на начало июля долги по зарплате составили 147 633 тыс. рублей. По сравнению с маем задолженность выросла на 15,6%, при этом в сравнении с данными на начало года задолженность сократилась на 14,2%.

В июне наибольший размер долгов по зарплате зарегистрирован в Кировской области — 44 201 тыс. рублей, что на 221,7% больше по сравнению с маем. Затем по уровню задолженности следует Чувашия, где за месяц долги удалось сократить на 0,6% — до 17 471 тыс. рублей. Замыкает тройку аутсайдеров Саратовская область с 16 572 тыс. рублей зарплатных долгов, что на 1,2% больше, чем было в мае. Отметим, что на долю данных регионов приходится более половины долгов по зарплате в Поволжье.

Минимальный размер задолженности по заработной плате сложился в Удмуртии (152 тыс. рублей), Башкирии (447 тыс. рублей) и Мордовии (1322 тыс. рублей). Примечательно, что Мордовия нарастила задолженность за месяц на 821,1% — это максимальный показатель в округе.

По данным Росстата, на 1 июля в Поволжье долгое время не получали зарплату 4286 работников, из них 762 — в Пермском крае, 593 — в Кировской области, 582 — в Саратовской области. Меньше всего работников, длительное время не получавших зарплату, отмечено в Башкирии (шесть человек).

В расчёте на одного работника задолженность по зарплате составила в округе 34 445 рублей (в РФ — 61 243 рубля). Наибольший показатель зарегистрирован в Чувашии (74 983 рублей в расчёте на одного работника), минимальный — в Удмуртии (6 333 рубля).