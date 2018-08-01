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Новая дорога к Чёрному морю может обойтись России в 1,2 трлн рублей – СМИ

Экономика

Другие альтернативы «прокатиться с ветерком» до Сочи пока не рассматриваются

Новая дорога к Чёрному морю может обойтись России в 1,2 трлн рублей – СМИ
Ночная дорога

Москва, 1 августа 2018, 10:41 — REGNUM  Существующая ныне двухполосная дорога Джубга — Сочи уже давно не обеспечивает реальные потребности автомобилистов, которые вынуждены тратить весь день, чтобы преодолеть участок в 170 километров, пишут 31 июля «Ведомости».

Вместо этого серпантина к Чёрному морю могут проложить современную автомобильную трассу за 1,2 трлн рублей.

Концепция дороги, которая позволит прокатиться «по побережью в кабриолете с ветерком», давно вынашивается в кабинетах правительственных чиновников. Однако потратить на нее придется в несколько раз больше, чем на мост через Керченский пролив, который обошелся России в пять раз дешевле — «всего» в в 228 млрд рублей.

Проекта строительства автодороги пока нет, однако чиновники предполагают, что она пойдет в обход населенных пунктов, чтобы избежать проблем с получением доступа к земельным участкам. Если решение о финансировании стройки будет принято, то новая трасса может быть построена примерно за пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Росавтодор разработал концепцию самой дорогой дороги до Сочи – СМИ

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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