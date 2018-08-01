Huawei впервые продала больше смартфонов, чем Apple

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Китайская компания Huawei во втором квартале 2018 года впервые обошла Apple по объему поставок смартфонов. Такие данные приводит консалтинговая компания International Data Corporation (IDC).

Huawei удалось отгрузить 54,2 млн смартфонов, тогда как Apple — 41,3 млн смартфонов iPhone. На долю китайской компании пришлось 15,8% мирового рынка, американской — 12,1% рынка. Кроме того, Huawei заняла рекордные 27% китайского рынка смартфонов.

Лидером сегмента является Samsung, отгрузившая 71,5 млн смартфонов (20,9% рынка). За Huawei и Apple идут компании Xiaomi и Oppo.

В целом поставки смартфонов во втором квартале сократились на 1,8% — до 342 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, квартальная выручка компании Apple составила $53,26 млрд. Это на 17% превышает прошлогодний показатель.

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