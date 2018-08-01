«Повышение пенсионного возраста снизит привлекательность Дальнего Востока»

Анадырь, , 10:36 — REGNUM Если и назрело такое время проводить пенсионную реформу в России, то это решение должно быть более взвешенным, особенно в отношении северян. Хотелось бы видеть со стороны властей особое участие в судьбе жителей северных районов страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе Анастасия Жукова.

По её мнению, нужно подойти к этому вопросу по-другому. Например, дать жителям Севера некоторый переходный период (например, пять лет), чтобы люди приняли решение, связанное с дальнейшим пребыванием на Севере — оставаться или уезжать. Также существуют коренные малочисленные народы, у которых совершенно иной уклад жизни, и возможность трудоустроиться в разы отличается от материка. Это тоже надо учитывать при принятии решения.

«Сейчас позиционируют развитие Дальнего Востока, привлечение кадровых ресурсов, а решение о повышении пенсионного возраста этому не способствует. Дальний Восток должен привлекать трудовые ресурсы с помощью льгот и каких-либо специальных рычагов, а получается, что с повышением возрастной планки этот процесс будет нивелироваться. Пенсионная реформа в стране назрела, время настало, но надо учитывать специфику северных регионов», — высказала свое мнение Жукова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»