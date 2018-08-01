Киев запланировал выйти на открытый рынок газа в обход «Нафтогаза»

Киев, , 10:16 — REGNUM Правительство Украины разрешило администрации Киева начать закупки газа на открытом рынке, заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской горадминистрации Дмитрий Науменко, сообщает 1 августа УНИАН.

По его словам, столичные ТЭЦ находятся в критическом состоянии, так как «Нафтогаз Украины» отказывается предоставлять городу газ. После переговоров с правительством «Киевтеплоэнерго» разрешили либо урегулировать вопрос газовых поставок с «Нафтогазов», либо купить голубое топливо на открытом рынке. Газ будет использоваться для работы ТЭЦ-5. ТЭЦ-6 была закрыта на профилактику.

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Напомним, «Нафтогаз» отказывается продавать Киеву газ из-за того, что столичная администрация отказывается выплачивать компании долги за газ. Стороны пытаются решить вопрос как в судебном порядке, так и мирно.

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