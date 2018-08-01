Более 960 тыс. бедных семей на востоке Китая «продают» солнечную энергию

Хэфэй, Китай, , 10:16 — REGNUM Более 960 тыс. домохозяйств включены в проект снабжения солнечной энергией, было заявлено во время государственной рабочей конференции по борьбе с нищетой при помощи солнечной энергетики, которая прошла в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

К концу 2017 года солнечные электростанции были построены в 940 уездах в 25 провинциях, что изменило жизнь более 965 тыс. бедных домохозяйств, заявил заместитель директора Государственного управления энергетики КНР Ци Чэнъюань. Данный подход позволяет семьям с низким доходом «продавать» солнечную энергию государству.

Напомним, что за прошедшие пять лет власти Поднебесной вытащили из нищеты более 60 млн человек при снижении количества нищих с 10,2% населения до менее, чем 4% населения в рамках стратегии построения общества умеренного достатка во всех аспектах до 2020 года. К тому моменту нищета в стране должна быть искоренена.

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