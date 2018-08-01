Какие отрасли экономики сильнее всего пострадают при повышении НДС?

Москва, , 11:26 — REGNUM Повышение ставки НДС может придать импульс для появления новых методов и схем ухода от налогов и спровоцировать активность незаконных и мошеннических действий в сфере бизнеса, считает руководитель экспертной группы московского городского отделения общероссийской организации «Опора России» по защите малого и среднего бизнеса Алексей Петропольский. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, после повышения налога предприниматели столкнутся с несколькими основными и взаимосвязанными проблемами. В их числе падение спроса на продукцию, снижение уровня прибыли, сокращение производства и торговли, ужесточение налогового администрирования, высокие ставки по кредитам, а также снижение уровня инвестиций.

«В последние годы налоговые органы целенаправленно ведут борьбу с различными схемами ухода от налогов. «Серая» оптимизация, приводящая к необоснованной налоговой выгоде, в том числе за счёт обналички и незаконного получения вычетов по НДС, уходит в прошлое на фоне ужесточения налогового контроля и внедрения в повседневную работу инспекторов ФНС новейших эффективных разработок в области программного обеспечения», — пояснил он.

По словам Петропольского, согласно оценкам специалистов, отраслями, на которых может больше всего отразиться повышение НДС, станут: высокотехнологичные отрасли, такие как строительство, машино‑ и автомобилестроение; малый бизес, действующий по упрощённой системе налогообложения; самозанятые слои населения. Кроме того, повышение налоговой ставки повлияет на кредитование бизнеса.

«Банковский регулятор уже озвучил свою позицию: снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшее время не предвидится, она будет заморожена. При этом банковские проценты по кредитам по-прежнему остаются высокими, а это значит, что малый и средний бизнес не сможет в ближайшее время рассчитывать на благоприятные для его развития условия кредитования. Кроме того, осуществлять выплаты по кредитам в ситуации падения прибыли и потребительского спроса будет непросто, что возможно, приведёт к банкротству ряда предприятий», — подчеркнул Петропольский.

Напомним, закон о повышении НДС с 18% до 20% прошёл окончательное чтение Госдумы РФ и был одобрен Совфедом. Исчислять налог по повышенной ставке начнут уже с января 2019 года. Одновременно с этим снизятся тарифы на социальное страхование (с двадцати шести до двадцати двух процентов).

По мнению Алексея Петропольского, снижение тарифов на социальное страхование работников на четыре процента в малой степени поможет развитию и функционированию бизнеса.

«Потребительский спрос будет невелик, кредитование высоким, а прибыль и инвестиции пойдут на спад. Сокращение уровня производства, а в условиях пониженной покупательной способности населения оно неизбежно, повлечёт за собой сокращение числа работников. Однако это может положительно повлиять на качество кадров», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, при повышении НДС сохраняются льготные ставки налога, в частности, на некоторые продукты питания, медикаменты, внутренние авиаперевозки и детские товары.

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