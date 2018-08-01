Канада помогла России строить железную дорогу в обход Украины

Оттава, , 10:03 — REGNUM Канадская компания Bombardier подверглась резкой критике у себя на родине за строительство в России железнодорожной ветки Журавка — Миллерово в обход Украины. Факт участия Канады в этом проекте возмутил Украину. В частности, глава лоббистской организации «Конгресс украинцев Канады» Павел Грод считает, что фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности страны, которая «ведет против Украины агрессивную войну».

Читайте также: Грузовые поезда идут в обход Украины: работает ветка Журавка — Миллерово

Более 150 пассажирских и грузовых поездов пущены в обход Украины

Bombardier Inc. в этом проекте выиграла контракт на сумму 8 млн долларов на установку своих фирменных железнодорожных систем управления. Аналитики утверждают, что строительство железнодорожной ветки имеет «очевидные военные последствия», пишет ФБА «Экономика сегодня». По их мнению, это позволит России «быстрее перемещать танки и другие войска вдоль границы», в случае развития «конфликта с Украиной».

Читайте также: Железная дорога в обход Украины — Киев в шоке от новых убытков

В свою очередь представитель Bombardier Оливье Марсил пояснил, что этот проект полностью находится внутри границ России и избегает «зоны конфликта» с Украиной, поэтому никаких противоречий в участии канадской компании в строительстве ветки в обход Украины он не видит, отметив, что Bombardier считает проект вполне совместимым с санкциями Канады против РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство железнодорожного участка Журавка — Миллерово протяжённостью 137,5 км было завершено в августе 2017 года. Построенная в обход Украины дорога, необходимость возведения которой была продиктована непростой ситуацией на Украине, должна обеспечить безопасность пассажиров и грузов. В декабре 2017 года все поезда ОАО «РЖД», следующие в южном направлении, были пущены по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово. С вводом в действие нового графика движения поездов на 2017/2018 год по этому участку начали курсировать свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов ежесуточно.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу наградил военных, построивших железную дорогу в обход Украины