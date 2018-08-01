Кампусу ИТМО Хайпарк утвердили стратегию развития

Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Совет директоров АО «ИТМО Хайпарк» обновил свой состав и утвердил стратегию развития этого инновационного комплекса в будущем городе-спутнике Южный под Петербургом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 августа в ООО «Город-спутник «Южный».

Напомним, научно-образовательный и инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в пределах города-спутника Южный. Здесь появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, будут размещены магистратура и аспирантура университета.

Планируется, что к 2024 году в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, будет создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 лабораторий. Общий бюджет государственного финансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кампус ИТМО в Петербурге построят по технологии «умного города»

По словам гендиректора АО «ИТМО Хайпарк» Сергея Хмелевского, проект будет способствовать переходу России к цифровой инновационной экономике, развитию перспективных технологий, подготовке кадров в интересах высокотехнологичных отраслей промышленности и науки.

В обновленный совет директоров «ИТМО Хайпарк» вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев, председатель совета директоров ООО «Город-спутник «Южный» Захар Смушкин и другие. Председателем совета директоров «ИТМО Хайпарк» вновь избран губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: В инфраструктуру города-спутника Южный под Петербургом вложат 7 млрд рублей