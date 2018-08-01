Офшорная фирма требует с югорского топ-менеджера 6 млрд рублей

Нижневартовск, Югра, , 09:57 — REGNUM Офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, требует с топ-менеджера из Югры шесть миллиардов рублей в счёт возмещения убытков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО.

Компания Redckiffe Holdings Group Limited обратилась в Арбитражный суд Югры с исковым заявлением к руководителю нижневартовского АО «СибИнвестНафта». Данная офшорная компания является единственным акционером предприятия, которое занимается разработкой недр и добычей полезых ископаемых.

Акционерное общество от комитета природных ресурсов ХМАО получило разрешение до 2020 года на геологическое изучение, поиск и добычу нефти и газа в пределах Млечного лицензионного участка в Нижневартовском районе. Весной 2018 года истцу стало известно, что большую часть этого участка Уралнедра передали другому предприятию. Тем временем руководитель АО «СибИнвестНафта», как считают в зарубежной компании, не предпринял никаких предусмотренных законом мер для защиты прав и законных интересов предприятия.

Взять комментарий у руководства АО «СибИнвестНафта» корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось. На данный момент иск компании Redckiffe Holdings Group Limited лежит в Арбитражном суде ХМАО без движения, так как предприятие не уплатило госпошлину в размере 200 тыс. рублей.