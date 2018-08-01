Воронежская область: объезд Борисоглебска начнут строить с 2019 года

Воронеж, , 09:42 — REGNUM 15-километровый участок автодороги Р-22 «Каспий» протяженностью 15 км в объезд Борисоглебска Воронежской области планируется построить в ближайшие два года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено в ходе посещения Борисоглебска врио губернатора Александром Гусевым и вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым 31 июля.

Обход Борисоглебска — один из приоритетных проектов для района. Автодорога федерального значения с интенсивностью движения более 10 тысяч автомобилей в сутки сегодня проходит прямо по центральной улице Борисоглебска. На этой же улице расположены школа, детский сад, центральная районная больница, жилые дома. Интенсивность движения в последние годы только растет, что влияет и на безопасность жителей, и на экологическую обстановку. Новая дорога решила бы проблемы с высоким потоком транспорта через Борисоглебск.

Согласно проектной документации, разработанной Федеральным дорожным агентством, участок автодороги Р-22 «Каспий» протяженностью 15 км с четырьмя развязками и мостом через реку Ворона может быть построен в течение двух лет.

Алексей Гордеев в ходе посещения города сообщил, что финансирование работ (а общая стоимость реализации проекта оценивается в сумму более пяти миллиардов рублей) начнется в 2019 году.

«Осенью будет выбран подрядчик, и со следующего года стройка начнется. Нам обещали ускорить строительство — построить чуть больше, чем за полтора года», — обещал вице-премьер.