В Ингушетии построят санаторно-курортный комплекс за 2 млрд рублей

Магас, , 09:42 — REGNUM К 2021 году в Ингушетии будет построен новый туристический объект — всесезонный санаторно-курортный комплекс «Ачалуки». Стоимость проекта составит 2 млрд рублей. Об этом заявил глава республиканского комитета по туризму Беслан Хамхоев.

Проект туристического кластера в Малгобекском районе включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2019−2025 годы». Подготовка проектно-сметной документации уже начата, сообщили ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте РФ.

Санаторно-курортный комплекс будет построен в месте, с 1860 года известном своей минеральной лечебной водой. В туркластере будут отдыхать и поправлять здоровье одновременно до 300 человек. Им предоставят возможность лечиться местной грязью и принимать ванны с минеральной водой.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект санаторно-курортного кластера «Ачалуки» был одобрен в Ротуризме в апреле 2018 года. При его реализации будет создано до 180 рабочих мест.

Минеральная лечебная вода «Ачалуки» выпускается с 1929 года и является брендом Ингушетии. Ее состав близок к составу воды «Боржоми» и воды чешского курорта Карловы Вары. «Ачалуки» используют для лечения различных заболеваний. Наибольший эффект она дает при лечении болезней желудка.