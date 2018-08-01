«Черпать финансы для выплаты гражданам пенсий неоткуда»

Южно-Сахалинск, , 09:31 — REGNUM К повышению пенсионного возраста в России надо относится с пониманием, потому что в данный период времени в стране количество работающих, за счёт которых формируются пенсионные отчисления, существенно уменьшилось. Если ранее приходилось более 3−4 человека на одного пенсионера, то в настоящее время это число практически сравнялось, по статистике, сейчас приходится 1,7 работающих на одного пенсионера, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления некоммерческого партнерства «Сахалинские инициативы», председатель Комитета Сахалинского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Ирина Репина.

По её словам, черпать финансы для того, чтобы выплачивать гражданам пенсии, фактически становится уже неоткуда. Хотя есть варианты решения вопроса. Хочется надеяться, что правительство РФ пойдет несколько по другому пути, не воспользуется столь непопулярной мерой, как повышение пенсионного возраста. Например, надо заняться теми счетами, которые находятся в оффшорах, прекратить выплаты по серым зарплатам, Пенсионный фонд РФ (ПФР) должен сократить свои непомерные аппетиты, особенно при строительстве представительств в регионах, куда отчисляются очень большие суммы денег. Всё это может дать дополнительные средства для финансирования этого вопроса.

«При этом, если взять страны СНГ, то Россия — последняя страна, которая не касалась вопроса повышения пенсионного возраста. Мера непопулярная, но необходимая. Но, думаю, президент РФ Владимир Путин еще скажет своё веское слово по этому поводу. Ведь ранее он неоднократно говорил, что пока он президент страны, поднятия пенсионного возраста не допустит», — высказала свое мнение Репина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»