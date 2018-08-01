Рабочие в свободном порту Ванино близки к панике: «Где мы будем работать?»

Ванино, Хабаровский край, , 09:48 — REGNUM Ситуация вокруг лесоперерабатывающего комплекса мирового уровня «Аркаим» в свободном порту Ванино Хабаровского края остается неясной. Рабочие близки к панике: они не знают, что их ждет, сохранят ли им рабочие места. Производство остановлено с 27 июля 2018 года. У проходной завода охрана, рабочих не пускают в цеха. Краевые и федеральные власти хранят молчание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы 31 июля собирали работников в администрации района. У нас была информация, что совещание по ситуации в «Аркаиме» пройдет в Хабаровске с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Потом поступила информация, что совещание пройдет в Москве, в полпредстве. Время было назначено на 12:00 московского времени. Мы к этому часу собрали людей. Но, по нашей информации, совещание не состоялось. Информации о причинах у нас нет. Представители рабочих оставили нам свои контактные телефоны, мы, по мере поступления информации, будем их информировать», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы свободного порта Ванино по экономике и финансам Светлана Хоменко.

Ни из правительства Хабаровского края, ни из полпредства в ДФО для рабочих, которых «попросили» с их рабочих мест, информации нет. Это вызывает у людей состояние, близкое к панике:

«Страшно, нам всем просто очень страшно. Кто-то работал на заводе «Аркаим», кто-то на новых предприятиях, на базе «Аркаима». Мы сегодня не можем даже свои трудовые книжки забрать — никто не знает, где они есть! Никто ничего нам не сообщает. Была встреча с собственником, с представителем банка. Там и представитель губернатора была. Но ничего конкретного никто не говорит. Полная тишина. Мы очень боимся, что завод продадут по частям, что его больше не будет. Этого допускать нельзя! Пусть меняют руководителя, пусть вообще меняют все руководство, только пусть не рушат завод! Мы уже поняли, что денег заработанных мы не увидим. Но пусть сохранят возможность работать! Работы-то в Ванино никакой нет вообще!» — поделился тревогой с корреспондентом ИА REGNUM рабочий ДПК «Аркаим», попросив не называть его имени.

Крушение «Аркаима» грозит крахом не только его рабочим, у которых есть и кредиты, и необходимость оплачивать счета, в том числе и за коммунальные услуги. Если тысячи людей перестанут получать зарплату, это скажется самым негативным образом и на торговле, и на других сферах жизни порто-франко. Даже несмотря на то, что помимо «Аркаима», как сегодня выясняется, на базе проблемного ДПК работали какие-то новые предприятия, а зарплата выплачивалась с огромными задержками, да и не вся «по-белому», тем не менее комплекс от этого не утратил своей актуальности, и продукцию он производит высочайшего качества. Между тем краевые власти обсуждают с китайскими инвесторами строительство «с нуля» лесоперерабатывающего завода в соседнем районе. Это вызывает недоумение у жителей Ванино:

«Непонятно — для чего банкротить предприятие, которое уже построено и действует? Зачем строить такое же заново, только в соседнем районе? А разве нельзя инвестициями погасить все долги «Аркаима» и сразу начать выдавать продукцию и получать налоги? Фигня какая-то. Я, конечно, не специалист по банкротству, но это же просто логично», — написала в социальной сети жительница СПВ Ванино.

Но губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже вовсю расписывает электорату все прелести нового, совместного с китайской международной компанией «Сунь Линь» производства:

«Совместно с китайскими специалистами мы будем перерабатывать древесину. Это продукт с высокой добавленной стоимостью. В регионе это будет оставаться в виде налогов. Будут созданы рабочие места в Солнечном районе. Другие страны будем снабжать хорошими продуктами из нашего леса. Не будет такого, что мы продаем лес, а табуретки покупаем за границей», — сказал Вячеслав Шпорт.

Строительство нового лесоперерабатывающего комплекса в Солнечном районе пока только в планах — до 2023 года. А по соседству гибнет высококлассное производство, руководство которого, при всех его финансовых ошибках, сумело произвести настоящую революцию в деревопереработке Дальнего Востока — до появления «Аркаима» практически весь лес отправлялся на экспорт в виде круглого бревна. Заводы «Аркаима» производят и мебельный щит, и трёхслойную шлифованную древесно-стружечную плиту. И высококлассную доску, и топливные пелеты, и многое другое. Вся продукция отвечает европейским стандартам качества.

Но «табуретки» население Хабаровского края пока все еще покупает за границей — в соседнем Китае. И, судя по всему, там и будет покупать. Еще лет 100.

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В социальных сетях Хабаровского края Вячеславу Шпорту пророчат второй тур на сентябрьских выборах и полный провал в свободном порту Ванино:

«Пока губернатор Шпорт открывает бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре, в свободном порту Ванино идет настоящая война. 27 июля вооруженные люди взяли под контроль территорию ДПК «Аркаим». Работа комплекса остановлена, рабочие, тысячи человек, без работы! У предприятия новый собственник, но он молчит. Не будем вдаваться в экономические подробности, обсудим политические последствия для Шпорта. Ванинский район и без этого скандала — самый бунтарский в Хабаровском крае. В 2016 году на выборах в Госдуму ЛДПР набрала там много больше голосов, чем «Единая Россия». Проблемы у одного из крупнейших работодателей региона еще сильнее уронят рейтинг Шпорта в порто-франко, крайне негативно скажутся на общей ситуации в Хабаровском крае. Риск второго тура на губернаторских выборах становится все больше», — написал в социальной сети житель Хабаровского края.

Представитель конкурсного управляющего ДПК «Аркаим» Андрей Фомин отказался от комментариев, сославшись на отсутствие таких полномочий.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край входит в тройку лидеров по зарплатным долгам в России. По данным на 26 июня 2018 года, работодатели региона (не считая ИП) задолжали своим работникам 279,9 млн рублей. Долги «Аркаима» перед своими работниками в эту сумму не входят, «Аркаим» странным образом вообще в этой статистике не фигурирует. Возможно, правительство края попросту не осведомлено о ситуации в крупнейшем лесоперерабатывающем комплексе региона?

Помимо ситуации на ДПК «Аркаим», Хабаровский край уже в 2018 году пережил крушение крупнейшего сельскохозяйственного предприятия «Агроэнерго».

Без работы и зарплаты остались и сотни работников бывшего «Дальспецстроя», «Дальмостостроя» и других крупных, но обанкротившихся предприятий. Количество банкротов в регионе растет. Банкротам нечем платить. Количество простых людей, которым не на что жить, растет соответственно.

Госдолг Хабаровского края, по данным на июль 2018 года, превысил 46 млрд рублей.

ДПК «Аркаим» был введен в эксплуатацию в 2010 году. Четверть из 6 млрд рублей, ушедших на строительство комплекса, вложил генеральный директор компании Александр Лепихов. Внешэкономбанк дал кредит на 276 млн евро.

Проблемы у предприятия начались в 2013 году — обещанные банком под кабальные условия оборотные деньги компании не были предоставлены. Тем не менее до определенного времени «Аркаим» перекредитовывался, а производство работало — суда с грузом высококачественных пиломатериалов ежедневно уходили от причалов Ванинского морского порта в Китай и другие страны АТР.

27 июля 2018 года вооруженные люди в масках взяли под контроль территорию «Аркаима». Рабочие испугались, что это рейдерский захват. Но, как объяснили в администрации Ванинского района, вооруженных бойцов вызвали кредитор (Сбербанк) и новый собственник — ООО «Инвестор».

Конкурсный управляющий принял решение об остановке производства. Рабочих выдворили с завода.

Глава Ванинского района Александр Наумов назвал ситуацию «очень нехорошей» и высказал тревогу по поводу того, что тысячи жителей порто-франко могут оказаться на улице, без работы.

В октябре 2017 года полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Хабаровске по вопросам развития лесопромышленного комплекса Дальнего Востока резко раскритиковал чиновников отрасли:

«Не можете работать — уйдите», — заявил полпред.

Критику полпреда, причем не в первый раз, вызвало вопиющее несоответствие: 43% всех лесов России произрастает на Дальнем Востоке, а ситуация с глубокой переработкой древесины хуже, чем в целом по стране.

Как видим, ситуация только ухудшается.