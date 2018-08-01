Минобороны намерено взыскать с новосибирского завода 4 млрд рублей

Новосибирск, , 09:27 — REGNUM Министерство обороны России через суд намерено взыскать с Новосибирского завода искусственного волокна, входящего в структуру госкорпорации «Ростех», более 4,4 млрд рублей. О том, что Минобороны РФ обратилось в арбитражный суд Москвы с иском сообщил «Коммерсантъ». Заявление пока не принято к производству.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, НЗИВ территориально расположен в городе Искитим Новосибирской области. В декабре 2017 года теперь уже бывший гендиректор завода Валерий Петров попал под следствие — в отношении него было возбуждено уголовное дело о хищении почти 8,5 млн рублей. По данным СМИ, на данный момент Петров является фигурантом уже трёх уголовных дел. Свою вину он не признаёт и сейчас находится под домашним арестом.

В январе 2018 года НЗИВ возглавил бывший до этого заместителем гендиректора холдинга «Технодинамика», также входящего в «Ростех», Рустам Исмайлов.

В настоящее время сайт завода находится на реконструкции, а на официальном ресурсе госзакупок размещён конкурс на «Услуги по разработке сайта и фирменного стиля АО «НЗИВ», цена — 3,8 млн рублей.

Новосибирский завод искусственного волокна выпускает боеприпасы, взрывчатку, мебель, пластмассовые изделия, продовольственные товары.