Более 750 объектов выставило на продажу правительство Украины

Киев, , 09:25 — REGNUM Первым предприятием, выставленным на продажу в ходе малой приватизации, стало «Укрбумагпром», заявил исполняющий обязанности главы фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров, сообщают 1 августа «Украинские новости».

По его словам, 99,9% акций «Укрбумагпрома» принадлежат государству — продан будет весь пакет за 12,4 млн гривен ($460 тыс.). Трубаров отметил, что к 26 июля ФГИ внес на электронную площадку Prozorro все объекты госсобственности, которые планируется продать в 2018 году — это 749 объектов. Тем не менее, наполнение базы продолжается. Помимо заводов, государство продает школы, детские сады, недостроенные дома, коттеджи, сараи и металлические ворота.

Напомним, помимо малой приватизации на Украине планируют запустить и большую, в ходе которой продадут крупные гособъекты, такие как «Турбоатом».

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