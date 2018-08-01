Крупный российский бизнес при увеличении НДС поднимет цены

Москва, , 09:20 — REGNUM В случае повышения на 2% налога на добавленную стоимость (НДС) четыре из пяти крупных российских компаний повысят цены на свою продукцию. Об этом свидетельствуют данные опроса, на которые ссылается РБК.

В исследовании Института Адизеса (международная консалтинговая компания) говорится, что цены на товары вырастут, поскольку расходы на уплату налога будут включены в конечную стоимость продукции. Отмечается, что в опросе приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного российского бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Совфед на заседании одобрил закон о повышении НДС с нынешних 18% до 20%. Закон вступит в действие с 1 января 2019 года, его реализация принесет в федеральную казну порядка 620 млрд рублей.

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