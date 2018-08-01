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В Оренбурге от засухи пострадало почти 70% агрофирм

Экономика

Из 19 обследованных специальной комиссией сельхозорганизаций жертвами засухи стали 13 агрофирм

Оренбург, 1 августа 2018, 09:18 — REGNUM  В Оренбурге специальная комиссия, обследовав посевы на полях, расположенных в городской черте, пришла к выводу, что сгорела значительная часть сельхозкультур. Сейчас идёт формирование документов для оказания помощи пострадавшим аграриям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

В администрации уточнили, что всего на территории города 32 сельскохозяйственных организации, которые имеют сельхозугодья. Но под палящим солнцем пострадали только зерновые и зернобобовые. В областном центре 19 агрофирм, которые выращивают эти культуры. На сегодняшний день все они обследованы. Пострадавшими признано 13 организаций. Проверке подверглась площадь в 25 757 гектаров, посевы погибли на 17 269 гектарах.

Напомним, что в Оренбургской области с 25 июля введён режим ЧС из-за засухи. Урожай в регионе прогнозируется на уровне 2 млн тонн зерна, тогда как в 2017 году был собран рекордный объём — 4 млн тонн.

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Жара, засуха
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