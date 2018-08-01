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«Силовые машины» построят турбины для иранской ТЭС стоимостью €171 млн

Экономика

Компания предложила самую низкую стоимость контракта

Москва, 1 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Российская компания «Силовые машины» выиграла конкурс ИК «Технопромэкспорт» на поставку в Иран четырех комплектов паротурбинных установок и другого оборудования на общую сумму €171 млн (12,5 млрд рублей), говорится в материалах закупки.

Оборудование и сопутствующие услуги инжиниринга, шеф-надзора за монтажом и пуско-наладкой турбин предназначены для строящейся ТЭС «Сирик» в Иране. По условиям контракта, компания обеспечит 73 месяца эксплуатации поставленного оборудования и материалов.

Напомним, соглашение о строительстве теплоэлектростанции «Сирик» было подписано между российской компанией «Технопромэкспорт» и Холдинговой компанией по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана в декабре 2016 года. Предполагается, что строительство будет завершено в течение четырех с половиной лет.

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