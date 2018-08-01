Лидерство по объёмам добычи нефти остаётся за Россией

Москва, , 09:13 — REGNUM Россия сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире. По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК, в мае российские компании в среднем добывали 10,95 млн баррелей в сутки, опережая по этому показателю США и Саудовскою Аравию, сообщает агентство Bloomberg. При этом отмечается, что на тот момент решение о наращивании добычи в рамках сделки ОПЕК+ ещё не было принято. По данным ПАО «Газпром нефть», Россия в настоящее время имеет около 500 тыс. баррелей в день резервных производственных мощностей.

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В мае американские компании в среднем добывали 10,442 млн баррелей в сутки, это меньше на 0,3% по сравнению с апрелем. Третье место по объёмам производства сырой нефти занимает Саудовская Аравия. В мае страна добывала 10,015 млн баррелей в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, увеличение нефтодобычи до 1 млн баррелей в сутки согласовали на встрече страны ОПЕК+ в Вене в июне 2018 года. При этом отмечалось, что реальное увеличение добычи составит 500−800 тыс. баррелей в сутки, так как не все страны смогут обеспечить указанный рост. По оценкам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, дополнительный миллион баррелей поступит на рынок во второй половине 2018 года.

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