«Нечем будет кормить детей»: мэр Лос-Анджелеса о торговой войне с Китаем

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM «Бессмысленная» торговая война между Соединёнными Штатами и Китаем может привести к экономической стагнации Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом в интервью газете The South China Morning Post заявил мэр крупнейшего города Калифорнии Эрик Гарсетти.

По его словам, жесткое противостояние США и Китая в экономической сфере может привести к сокращению 200 тыс. рабочих мест в двух портах Лос-Анджелеса. Гарсетти рассказал изданию, что в таком случае в Лос-Анджелесе «появятся семьи, которые не смогут прокормить своих детей».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне американские власти ввели 25% пошлины на товары из Китая на сумму в $50 млрд. Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение ограничительных мер связано с «нечестными действиями Китая в торговой сфере» и с воровством китайскими компаниями американских технологий.

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