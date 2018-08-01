На привлекательность рубля повлияло введение санкций ЕС

Москва, , 09:01 — REGNUM Рубль слегка скорректировался 31 июля после активного подъема в начале недели. Доллар частично восстановился от двухнедельных минимумов, но остался под отметкой 62,50 руб., которая преграждает путь к уровню 63 руб. Евро тем временем пытался вернуться выше 73 руб., но безрезультатно, что отражает ситуацию на Форексе, где «американец» довлел над основными конкурентами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Локальное ослабление рубля было обусловлено рядом факторов и выглядело вполне закономерно. Доллар вернул привлекательность по всему спектру рынка, несмотря на смешанные данные по расходам на личное потребление и личным доходам американцев. Нефть же перешла к коррекции после того, как в очередной раз не смогла удержаться над уровнем $75. Причем откат был довольно масштабным. Все это вкупе со снижением спроса на рубли по факту завершения налогового периода охладило пыл покупателей», — пояснил эксперт.

Также психологическое влияние на привлекательность рубля оказало введение дополнительных санкций со стороны ЕС. Это несколько ухудшило внешний фон для отечественных активов. Тем временем Америка снова вернула на сцену беспокойство по поводу торговых войн — Вашингтон задумался над повышением планки тарифов в отношении Китая и хочет ввести 25%-ные пошлины вместо 10%-ных. Это медвежий сигнал для рисковых активов, включая рубль.

«В краткосрочной перспективе рубль, вероятно, будет оставаться под давлением из-за вышеупомянутых факторов, которые остаются в силе, а также на фоне осторожности игроков в ожидании итогов заседания ФРС, которые будут оглашены сегодня вечером. Доллар/рубль будет оставаться в диапазоне 62−63 рубля», — полагает Ковалев.

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